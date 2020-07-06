Предвыборная гонка в США превращается в шоу

Известный рэпер хочет стать президентом США

Стихийные погромы в США принимают организованные формы. Вооружённые банды требуют независимости. А жертвами стрельбы всё чаще становятся дети. В этой обстановке у темнокожих протестующих может появиться собственный политический лидер. А у Дональда Трампа и Джозефа Байдена - неожиданный конкурент. Свою кандидатуру на президентский пост намерен выдвинуть популярный рэп-исполнитель.

С Олимпа музыкального - на политический. Предвыборная гонка в США может превратиться в шоу, на котором скандалы вокруг Трампа и Байдена просто поблекнут. Известный чернокожий репер Канье Уэст заявил, что тоже хочет стать президентом. Документы пока не подал. Но намерен всерьез бороться за пост главы Белого дома, передает "ТВ Центр".

Канье известен любителям глянца не только как продюсер и музыкант, но и как супруг Ким Кардашьян. Она, конечно, на его стороне. А ещё решение Уэста уже поддержал Илон Маск. А вот политики сразу припомнили амбициозному певцу его непоследовательность. Если несколько лет назад он симпатизировал демократам, то сегодня - республиканцам. А Трамп, вообще, едва ли ни его кумир.

Трамп, как, впрочем, и Байден, на появление конкурента пока никак не отреагировали. Возможно, совпадение, но Канье решил выдвинуть свою кандидатуру на пике митингов в США против расизма. Хотя сегодня, кажется, это уже акции протестов против всего и всех. И чем дальше, тем они бессмысленней. В Рочестере неизвестные сняли с постамента памятник Фредерику Дугласу. Борцу за освобождение рабов в Америке. И сломали ему палец.

В Ричмонде горожане требуют отменить новые законы, ограничивающие продажу оружия. Для американцев это такое же почти святое право, как право голосовать на выборах. В толпе каждый второй - с винтовкой, автоматом или пистолетом.

Эти афроамериканцы называют себя "Чёрные пантеры". В Джорджии до зубов вооружённые отряды спокойно маршируют по улицам. Оскорбляют и порой грабят водителей - белых. Выступают против капитализма. Требуют создать для них отдельный штат. Ну, или как вариант, отдать Техас. Какие там будут законы, понятно из лозунгов.

Выстрелы на улицах американских городов гремят почти ежедневно. В Южной Каролине неизвестные открыли огонь по посетителям ночного клуба. Два человека погибли и восемь были ранены. Нападавших пока задержать не удалось. Ещё одно жестокое убийство совершено в Чикаго. Жертвами атаки двое детей.

В последнем случае тоже никто не задержан. В полиции пока не знают, связаны ли оба преступления с акциями против расизма. Но все подразделения переведены на усиленный режим. Волна протестов может вспыхнуть с новой силой. Сегодня под залог в 750 тысяч долларов выйдет Ту Тао - один из полицейских - фигурантов дела об убийстве Джорджа Флойда, всколыхнувшего страну.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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