Главком ВМС Украины заявил о подготовке к боевым действиям с Россией

Зеленский поддерживает подобную риторику

О полномасштабной войне с Россией на фоне крымского вопроса заговорили на Украине, причем скандальные заявления идут непосредственно от армейского руководства.

Так, командующий боевым флотом Алексей Неижпапа в интервью сказал: Украина твёрдо намеревается вернуть Крым и готовится к конфронтации с Россией. А также пообещал большие потери как среди военных, так и среди гражданского населения.

По словам контр-адмирала, сигналом к началу столкновений для Киева станет попытка Москвы восстановить подачу воды на полуостров из Херсонской области. При этом командующий называет Севастополь главной базой украинских ВМС и вместе с тем цинично грозится разбомбить его. Агрессивную риторику поддерживает и президент.

Эксперты назвали подобные высказывания украинского контр-адмирала "несерьезными", пишут "Аргументы Недели".

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