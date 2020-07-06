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Директор Долиной ответил на резкую критику в адрес певицы

10:38
  • понедельник
  • 06 июля 2020

В соцсетях обсуждают высказывание артистки о ПДД

Высказывание Ларисы Долиной о правилах дорожного движения, которое бурно обсуждают пользователи соцсетей, в комментариях не нуждаются, считает директор певицы. Илья Спицын напомнил невнимательным критикам, что слова артистки прозвучали в программе десятилетней давности.
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"Это в каком году было? И посмотрите в календарь, какой сейчас год. Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, то вы с ними тогда это и обсудите", — сказал Спицын.

На днях один из пользователей опубликовал в Сети выпуск программы с Ларисой Долиной "Сто вопросов к взрослому" от 2010 года. Комментаторов возмутил ответ певицы на вопрос подростка - как она поступит, если ее автомобиль остановят за нарушение ПДД?

Долина объяснила, что ездит только с водителем. Если же он вдруг нарушит правила дорожного движения, у нее на этот случай есть документ от "главного гаишника", по которому останавливать ее не могут. Такой ответ и вызвал возмущение зрителей, передает РЕН ТВ.

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