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Петросян решил засудить Коклюшкина за нападки на молодую жену

10:34
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Честь Брухуновой задета

Юморист Евгений Петросян решил подать в суд на своего коллегу Виктора Коклюшкина, который нелицеприятно высказался о Татьяне Брухуновой. 
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Недавно Коклюшкин заявил, что молодая жена Петросяна "переполнена злобой". По его словам, девушка вызывает антипатию с первых секунд общения. Сатирик опасается, что женитьба на Брухуновой плохо отразится на карьере Петросяна.

"На эстраде рядом должен быть надежный товарищ. Это то же самое, что в парном фигурном катании. Если вдруг партнер вместо своей партнерши, олимпийской чемпионки, возьмет себе в пару обычную симпатичную девушку. Он не сможет работать", - цитирует Коклюшкина kp.ru.

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Петросяна, сообщил, что артиста возмутили слова Коклюшкина.  

"Мы приняли решение не оставлять этот момент безнаказанным и защитить Татьяну. Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства", - заявил юрист starhit.ru.   

Если Жорин докажет в суде, что Коклюшкин совершил административное правонарушение, то юмориста могут оштрафовать. 

Отметим, что Петросян и Коклюшкин неоднократно выступали вместе на одной сцене. Они сотрудничали много лет. 

Слухи о романе Петросяна и Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. Петросян и Брухунова не комментируют свои отношения, но уже и не скрывают их. По данным СМИ, они поженились в 2019 году в Кутузовском загсе. 

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