ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За сутки в России выявлено 6610 новых случаев коронавируса

11:03
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Это самый низкий показатель за последние 2 месяца

Самый низкий за 2 месяца суточный прирост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в России. По данным оперативного штаба, выявлено 6610 новых случаев COVID-19. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 135 человек.
Московские врачи вылечили за сутки 632 пациента с коронавирусом

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6611 в 85 регионах, в том числе выявлено 1907 (28,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, Россия по общему количеству зарегистрированных диагнозов опустилась с третьего на четвертое место в мире. Сомнительное первенство уступили Индии, где, по данным Университета Джонса Хопкинса, суточный прирост составляет более 24 тысяч случаев, а всего зарегистрировано более 697 тысяч диагнозов.

За время пандемии в России зарегистрировано 687 862 случаев коронавирусной инфекции. Умерли 10 296 человек, выписались из больниц 454 329 выписанных (3579 из них - за последние сутки).

В Москве, по данным оперштаба, выявлено 685 новых случаев COVID-19 за сутки. Скончались 22 пациента, 632 человека выписаны из больниц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.