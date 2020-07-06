За сутки в России выявлено 6610 новых случаев коронавируса

Это самый низкий показатель за последние 2 месяца

Самый низкий за 2 месяца суточный прирост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в России. По данным оперативного штаба, выявлено 6610 новых случаев COVID-19. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 135 человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6611 в 85 регионах, в том числе выявлено 1907 (28,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Таким образом, Россия по общему количеству зарегистрированных диагнозов опустилась с третьего на четвертое место в мире. Сомнительное первенство уступили Индии, где, по данным Университета Джонса Хопкинса, суточный прирост составляет более 24 тысяч случаев, а всего зарегистрировано более 697 тысяч диагнозов.

За время пандемии в России зарегистрировано 687 862 случаев коронавирусной инфекции. Умерли 10 296 человек, выписались из больниц 454 329 выписанных (3579 из них - за последние сутки).

В Москве, по данным оперштаба, выявлено 685 новых случаев COVID-19 за сутки. Скончались 22 пациента, 632 человека выписаны из больниц.

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