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"В моей жизни новый этап": Прилучный высказался на фоне слухов о романе с Карпович

11:17
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Внимание к его персоне не ослабевает

Актер Павел Прилучный, который недавно развелся с коллегой Агатой Муцениеце, обратился к интернет-пользователям с просьбой не вмешиваться в его личную жизнь. 
Карпович впервые ответила на вопрос о романе с Прилучным

Сейчас Прилучный вместе с сыном и дочкой отдыхают в Крыму. По слухам, их сопровождает актриса Мирослава Карпович. Недавно в СМИ появился снимок, на котором Прилучный несет покупки и дамскую сумочку звезды сериала "Папины дочки". Затем журналисты опубликовали фото, на котором, предположительно, запечатлены Павел и Мирослава, которые вместе с детьми собираются сесть на катер. 

Павел Прилучный так устал от слухов, что решил сделать заявление. 

"В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней Ваше прямое участие. Я такой же человек, как и Вы, и я абсолютно уверен в том, что Вам, также как и мне, вряд ли бы импонировало распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления моих близких и прочее злословие в мой адрес", - написал Прилучный в Instagram. 

Он попросил поклонников и хейтеров больше времени тратить на свою жизнь, чем на его. По словам актера, отныне он не хочет фотографироваться на улице с незнакомцами. А на его странице в соцсети теперь будут только фото, связанные с детьми, работой и путешествиями.

Ранее Карпович отказалась комментировать новость о ее романе с Прилучным. При этом она похвасталась, что на волне этих слухов у нее заметно прибавилось подписчиков в Instagram. Ну и пусть, что многие ругают ее за разрушение брака Прилучного и Муцениеце. "Спасибо недоброжелателям за мою популярность!" - сказала она. 

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, которые познакомились 10 лет назад на съемках сериала "Закрытая школа", объявили о разводе в феврале. Актриса и телеведущая обвинила мужа в домашнем насилии и беспричинной ревности.

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