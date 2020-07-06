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Путин поручил вплотную заняться искусственным интеллектом

11:30
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Президент ожидает подробного доклада к 31 августа

Владимир Путин поручил правительству подготовить к утверждению федеральный проект "Искусственный интеллект". Кабмин должен обеспечить егофинансирование, в том числе из средств, предусмотренных на реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Подробного доклада президент ожидает к 31 августа, сооьщает пресс-служба Кремля.
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Правительству также поручено обеспечить принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Документ поступил на рассмотрение в Госдуму.

"Рекомендовать Государственной думе обеспечить совместно с правительством принятие федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", - пишет сайт Кремля.

Кабмину предстоит также разработать меры по внедрению инновационного программного обеспечения – в том числе на основе искусственного интеллекта - в медицинских учреждениях. Список поручений, как отметили в пресс-службе, составлен по итогам совещания по развитию ИТ, которое глава государства провел 10 июня.

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