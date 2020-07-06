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Работа яслей и детских садов будет координироваться на едином ресурсе

12:01
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Около 100 тысяч новых мест в детских садах появится в России до конца года

Сведения о местах в детских садах и яслях будут доступны на едином информационном ресурсе. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

Вся информация об учреждениях в регионах будет поступать на портал автоматически. Это позволит эффективно координировать работу дошкольных образовательных организаций. Кроме того, до конца года планируется создать ещё порядка 100 тысяч мест.

Также речь зашла о социально-экономическом развитии Дальнего Востока. Правительство приступило к разработке соответствующей национальной программы, согласно указу президента.

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