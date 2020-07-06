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Телегин отказался платить за няню для маленькой дочери от Пелагеи

11:58
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Экс-возлюбленные не смогли мирно разойтись

Хоккеист Иван Телегин почти перестал общаться с трехлетней дочерью от Пелагеи. Об этом на условиях анонимности рассказал ее юрист.
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"Телегин действительно почти не общается с ребенком, никак не принимает участия в жизни дочери. Раньше он оплачивал няню, сейчас и этого не делает. Няня находится сейчас на самоизоляции, но Пелагея ей платит зарплату", - цитирует kp.ru своего источника. 

По словам юриста, Пелагея хочет получать от хоккеиста алименты в размере 1/4 дохода. Это примерно 800 тысяч рублей в месяц. Эти деньги певица намерена отправлять на счет, которым Таисия сможет воспользоваться в 18 лет. 

Ранее стало известно, что Пелагея потеряла голос после развода с Телегиным. Сейчас с ней работают медики. 

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. О их расставании стало известно в декабре прошлого года. Ходят слухи, будто экс-возлюбленные не могут поделить имущество. Заседание по делу о разводе знаменитостей назначено на 9 июля. 

Если верить журналистам, Телегин живет с новой пассией - предпринимательницей Марией Гончар, которая уже познакомилась с матерью спортсмена. Не исключено, что в скором времени возлюбленные объявят о свадьбе. 

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