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Названы самые популярные у россиян модели смартфонов

12:07
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Гаджеты от Apple лишь на третьем месте

Назван самый популярный у россиян смартфон. Это Xiaomi Redmi Note 8 Pro, средняя стоимость гаджета - около 16 тысяч рублей. Модели китайского производителя заняли 4 позиции в рейтинге популярных устройств, составленном сервисом "Яндекс.Маркет" на основе данных о переходах пользователей в интернет-магазины. Исследовался период с 1 января по 30 июня 2020 года.
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Смартфоны от Samsung заняли в рейтинге второе и четвертое места. Модели Apple - iPhone 11 с объемами памяти 64GB и 128GB - тоже попали в топ, но оказались на третьем месте.

"Самым популярным производителем мобильных телефонов на "Яндекс.Маркете" стал Xiaomi - почти 29% пользовательских переходов пришлось на предложения смартфонов этого бренда. Вторым по популярности стал Samsung с 20% переходов, а третьим - Apple (19%)", - отмечается в исследовании.

Аналитики отмечают, что при выборе смартфона россияне обращают внимание на встроенные функции, объем памяти, емкость аккумулятора и разрешение экрана. В этом году многие искали модели с функцией NFC.

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