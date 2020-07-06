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Игорь Крутой объявил об отмене "Новой волны" из-за коронавируса

12:26
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Он обратился к любителям музыки

Композитор и продюсер Игорь Крутой сообщил об отмене музыкального конкурса "Новая волна", который должен был пройти в Казани во второй половине августа. 
Определена дата начала второй волны коронавируса

По словам Крутого, организаторы конкурса до последнего надеялись, что в стране разрешат культурно-массовые мероприятия, запрещенные из-за пандемии коронавируса. Теплилась также надежда на скорое открытие границ и участие иностранных артистов в шоу. Однако не сложилось. 

"Друзья, спасибо вам за любовь к музыке, за верность нашему конкурсу, за искренние и добрые пожелания, мы обязательно встретимся с вами в следующем году!" - написал Игорь Крутой в Instagram. 

Отметим, что Крутой возглавляет компанию "АРС", которая проводит "Новую волну". 

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