Дания разрешила России достроить "Северный поток-2"

Можно использовать трубоукладочные суда

Датское энергетическое агентство разрешило использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием на стройке "Северного потока 2". Как отмечается в сообщении агентства, суда с динамическим позиционированием уже используются при строительстве трубопровода в исключительной экономической зоне Дании.

Как отметили в компании Nord Stream 2 AG, они подавали запрос на внесение поправки к уже полученному разрешению на строительство. Датское агентство удовлетворило запрос.

В Nord Stream 2 AG подчеркивают, что проект будет реализовываться в соответствии с разрешением на строительство, а также оценкой воздействия на окружающую среду. Компания рассматривает различные варианты его завершения, передает "Интерфакс".

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