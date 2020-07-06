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Бари Алибасов-младший рассказал о покушении на отца

13:08
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Продюсер находится в больнице

Бари Алибасов-младший, сын продюсера Бари Алибасова, рассказал о попытке убийства отца. По его словам, знаменитость пытались отравить из-за недвижимости. 
Сбежавшая от Алибасова жена требует вернуть свою квартиру

В начале июня появилась новость об исчезновении Бари Алибасова. Его помощник даже собирался обратиться в полицию. Недавно выяснилось, что продюсер попал в наркологическую больницу, а потом его якобы доставили в психиатрическую клинику. 

Алибасов-младший впервые рассказал о том, что произошло с его отцом. 4 июня сын нашел продюсера "при смерти". Он отвез его в больницу, где проходят реабилитацию алкоголики. 

При этом Алибасов-младший отрицает, что причиной госпитализации стало отравление алкоголем. "Моего отца хотели убить", - заявил он на видео, опубликованном в Сети. 

Сейчас жизнь основателя "На-На" в безопасности. Однако здоровье звезды вызывает опасения. "У него осложнения на головной мозг. Сейчас психиатры пытаются восстановить работу его головного мозга. Надеюсь, это получится", - сказал Алибасов-младший. 

Он предположил, что за покушением на отца стоят три человека, среди которых Ольга Шукшина - младшая дочь Федосеевой-Шукшиной. По словам Алибасова-младшего, семья актрисы претендует на жилье отца. 

"Отец спасен. Его недвижимость, которая, скорее всего, была причиной покушения, будет... Я ее отстою! Это моя недвижимость, точно так же, как и отца", - пообещал Алибасов-младший.

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