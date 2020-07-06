Ураган и изнуряющая жара: в регионах России - погодные аномалии

Переменчивый характер погоды и в Москве

Ливень, град и шквалистый ветер с порывами до 35 метров в секунду. В Забайкалье ликвидируют последствия мощного урагана. Повреждены автомобили, кровли домов, оборваны линии электропередачи. Между тем, на юге России - аномальная жара. Столбики термометров нередко доходят до отметки в 40 градусов.

Удар стихии был такой силы, что не щадил, кажется, ничего на своём пути. Забайкалье приходит в себя после урагана и мощного града. Куски льда размером с куриное яйцо выбили окна, уничтожили урожай и мелкую домашнюю птицу. Теплицы с зияющими дырами - вид для фермеров катастрофический. Ураганный ветер сносил всё на своём пути. Перевернулась фура.

А вот Центральная Россия изнывает от аномальной жары. На Кубани столбики термометра не опускаются ниже 30 градусов с начала июля. Работать на полях под палящим солнцем просто невозможно. Собирать урожай приходится в ночи - дышать полегче, но ненамного - плюс 29.

МЧС региона предупреждает: без лишней необходимости из дома лучше не выходить. А на улице соблюдать все необходимые правила, чтобы не получить тепловой удар. Под контролем у специалистов и пожарная обстановка - в разгар сильной жары и засухи вероятность лесных возгораний - гораздо выше. Пляжи на юге России переполнены. Спасаться от летнего зноя можно только вблизи воды.

В Белгородской области от жары страдают не только люди, но и птицы. Десятки видеороликов о странном поведении пернатых заполонили соцсети.

Переменчивый характер погоды в Москве объясняется тем, что Москва находится на стыке холодной и тёплой воздушных масс. Жара сохранится и в начале следующей недели. После чего в Москве станет чуть свежее, но, как предупреждают метеорологи – ненадолго. В 20-х числа июля в регион вторгнется антициклон, который доставит сюда новую порцию горячего воздуха. Однако ближе к началу августа небесная канцелярия обрушит на столичный регион мощные ливни, грозовые раскаты и шквалистый ветер.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"