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Оставившую мальчика в лесу москвичку отправили на принудительное лечение

15:05
  • понедельник
  • 06 июля 2020

У нее диагностирована шизофрения

В понедельник Бабушкинский суд Москвы вынес решение по делу женщины, которая оставила своего ребенка на всю ночь в лесу. Надежду Куликову обвиняли в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью. Суд принял решение освободить ее от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение.

Как сообщили в суде, обвинение в покушении на убийство было переквалифицировано на статью "Оставление в опасности".

Направить Куликову на принудительное лечение в ходе прения сторон просил прокурор, поскольку поступок она совершила в невменяемом состоянии. Экспертиза подтвердила, что подсудимая страдает от параноидальной шизофрении.

Утром 18 февраля прошлого года на обочине МКАДа обнаружили маленького мальчика в мешке с прорезями для глаз, причем ткань была плотно привязана к его телу скотчем. Следствие установило - мать оставила ребенка в лесном массиве еще накануне вечером, несмотря на минусовую температуру. Сама она утверждала, что мальчик убежал, но обращаться за помощью не стала.

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