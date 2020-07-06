Доллар и евро поднялись до рекордных отметок

Такой скачок наблюдается впервые с начала мая

Доллар и евро на Московской бирже поднялись до рекордных с начала мая отметок. Европейская валюта выросла на 0,9% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 81,015 рубля. Выше 81 рубля евро поднимался 6 мая.

Доллар за время торгов 6 июля подрос почти на 1% - до 72,08 рубля. В последний раз курс американской валюты поднимался выше 72 рублей 22 мая.

После полудня доллар стабилизировался на отметке 72,015 рубля. А евро продолжил рост: европейская валюта подорожала до81,72 рубля. Дорожает и нефть: сентябрьские фьючерсы марки Brent достигли 43,44 доллара за баррель, сорта WTI - до 40,78 доллара за баррель, передает ТАСС.

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