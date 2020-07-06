ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Доллар и евро поднялись до рекордных отметок

13:04
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Такой скачок наблюдается впервые с начала мая

Доллар и евро на Московской бирже поднялись до рекордных с начала мая отметок. Европейская валюта выросла на 0,9% к уровню закрытия предыдущей сессии - до 81,015 рубля. Выше 81 рубля евро поднимался 6 мая.
Курсы доллара и евро продолжают падать

Доллар за время торгов 6 июля подрос почти на 1% - до 72,08 рубля. В последний раз курс американской валюты поднимался выше 72 рублей 22 мая.

После полудня доллар стабилизировался на отметке 72,015 рубля. А евро продолжил рост: европейская валюта подорожала до81,72 рубля. Дорожает и нефть: сентябрьские фьючерсы марки Brent достигли 43,44 доллара за баррель, сорта WTI - до 40,78 доллара за баррель, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка идет мимо обменного пункта
Девушка идет мимо обменного пункта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.