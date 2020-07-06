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Активисты ОНФ помогли медсестре, пострадавшей от мошенников

15:16
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Ей пообещали выплатить компенсацию по страховке

В жизни медсестры Марины Поповой последние месяцы выдались не из лёгких. Сначала ей, как и сотням других медработников, пришлось выйти на борьбу с малоизвестной опасной инфекцией. А вскоре она заразилась сама. Коронавирус женщина перенесла в тяжелой форме. Едва оправившись, снова попала в беду. Буквально все деньги, что лежали у неё на карте, включая президентские надбавки за ковид, списали мошенники. Точнее сказать, медик сама им перевела всё до копейки.

"Позвонили по телефону, напугали меня очень. Сказали, что вскрыли мой личный кабинет, и что все деньги сейчас уплывут. Всё время со мной были на линии, меня все время вели, говорили, куда подойти, что делать. Какие операции совершать в этом банкомате. Ну я все деньги сначала сняла, а потом начала переводить, как под гипнозом каким-то, начала переводить на совершенно незнакомый счет", - рассказала Марина Попова.

Когда женщина заподозрила неладное, было поздно. Сотрудники банка только развели руками, хоть карта и была застрахована. Как правило, нестраховыми банки считают случаи, если деньги с карты снимают сами владельцы, пусть даже и под давлением других лиц. Отследить такие мошеннические схемы крайне сложно. Однако если действовать быстро и запросить у кредитных организаций для полиции все сведения о перемещении ваших средств, то шанс есть, уверены активисты проекта "За права заемщиков" Общероссийского народного фронта. К ним через горячую линию и обратилась за помощью Марина Попова, передает "ТВ Центр".

"Тут сейчас в данной конкретной ситуации с Мариной Юрьевной история в том, что очень много зависит от того, какие усилия приложат правоохранительные органы, поскольку все данные о передвижении денежных средств со стороны кредитной организации в банкомате, в котором снимали средства были предоставлены. И очень важно, чтобы эти случаи они каким-то образом фиксировались", - отметила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

История Марины Поповой одна из немногих со счастливым концом. На днях ей обещали выплатить компенсацию по страховке. Но масса подобных случаев так и остаётся нераскрытыми. За время пандемии количество опасных звонков увеличилось в разы. Под прицелом мошенников, как и прежде, люди старшего возраста, а теперь ещё и те, кто меньше всего сейчас мог бы ожидать подвоха.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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