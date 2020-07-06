Московские врачи вылетели в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19

Столичные медики обладают большим опытом

В понедельник группа столичных врачей отправилась в Казахстан - помогать в борьбе с коронавирусом. В составе бригады медиков анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты и пульмонологи. Также в команду вошли эпидемиологи и специалисты Роспотребнадзора. Две недели они будут делиться со своими коллегами опытом, полученным во время острой фазы пандемии в Москве, передает "ТВ Центр".

"У нас такая сильная команда, что у меня как у руководителя волнений практически нет. Это все проверенные люди уже в работе, неоднократно. Мы всю жизнь работаем вместе, в городских стационарах города Москвы", - отметил заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы №4 г. Москвы Андрей Ворыханов.

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