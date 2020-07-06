Москвичка родила четверняшек

Многодетную семью в понедельник отпустили домой

У москвички родились сразу четверо детей. Такая беременность - редкость, буквально одна - на миллион. И большая нагрузка, причём на всех - и новорождённых, и врачей: малышей нужно было ещё выхаживать. Но, главное, всё время они находились рядом с мамой.

Многодетная мама кажется немного растерянной. Хотя просто светится от счастья. Не отрывает взгляд от своих детей, пока акушерки хлопочут: одевают младенцев и пеленают их. Три сына и дочка.

За дверями томятся в ожидании друзья и родственники. Счастливый отец новость о рождении детей узнал 11 июня, теперь - спустя 3 недели - встречает. Крепко держит букет для любимой. Розы выбирал сам, любимого цвета жены. Что стал многодетным отцом, не верит до сих пор. Говорит, пока на руки не возьмет, не поймет.

Евгений и Алена Биль любящие супруги. Оба - полицейские. И оба в капитанском звании. Дознаватели разных столичных районов познакомились при прохождении профподготовки. 4 года назад поженились. Беременность у Алены первая и сразу - многоплодная.

За четвертьвековую историю центра планирования семьи этот случай - пятый. Пациентка наблюдалась здесь с самого начала. Здесь и поставили диагноз. Четверо детей для женщины - это большая нагрузка.

В акушерстве срок родоразрешения многоплодной беременности выбирается оптимальный - для состояния детей и мамы. Роды с помощью кесарева сечения состоялись на 33 неделе беременности. Детки родились здоровыми. Однако, как и положено, все четверни и тройни врачи должны выхаживать. Новорожденные недолго находились в отделении реанимации.

Слова благодарности врачам. От столичного ГУВД - в подарок коляски. Семья, наконец, воссоединилась. И едет домой. Папе на работе дали выходные, затем - отпуск.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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