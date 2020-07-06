ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Бускин: парки столицы помогают смягчить агрессивную среду мегаполиса

13:05
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Парламентарий отметил востребованность парковых территорий у москвичей

В Москве создана комфортная среда для прогулок, отдыха и спорта, рассказал член комиссии столичного парламента по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин. Парламентарий, в частности, оценил "сады здоровья", которые открылись в городе в конце прошлого месяца.

"Там есть места для тихого отдыха с беседками, детские площадки и отдельно спортивные зоны с тренажерами и подготовленными дорожками", - сказал депутат МГД.

Бускин отметил важность парков, поскольку они смягчают влияние агрессивной среды мегаполиса. "Именно поэтому парки в Москве так важны. Кстати, а в последнее время здесь стараются даже высаживать лекарственные, фитонцидные деревья и кустарники", - сказал он.

По словам парламентария, фонтаны и пруды позволяют вносят разнообразие в городской ландшафт и снять стресс.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Отдыхающие в парке
Отдыхающие в парке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.