Депутат МГД Бускин: парки столицы помогают смягчить агрессивную среду мегаполиса

Парламентарий отметил востребованность парковых территорий у москвичей

В Москве создана комфортная среда для прогулок, отдыха и спорта, рассказал член комиссии столичного парламента по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин. Парламентарий, в частности, оценил "сады здоровья", которые открылись в городе в конце прошлого месяца.

"Там есть места для тихого отдыха с беседками, детские площадки и отдельно спортивные зоны с тренажерами и подготовленными дорожками", - сказал депутат МГД.

Бускин отметил важность парков, поскольку они смягчают влияние агрессивной среды мегаполиса. "Именно поэтому парки в Москве так важны. Кстати, а в последнее время здесь стараются даже высаживать лекарственные, фитонцидные деревья и кустарники", - сказал он.

По словам парламентария, фонтаны и пруды позволяют вносят разнообразие в городской ландшафт и снять стресс.

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