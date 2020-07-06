На выборах в Госдуму планируют использовать онлайн-голосование

Инициативу обсудили на круглом столе "Электронное голосование - шаг в будущее"

Электронное голосование будет использоваться на выборах депутатов в Госдуму в 2021-м году. Об этом заявили в ходе круглого стола, посвященного итогам Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, передает "ТВ Центр".

Специалисты разрабатывают программно-технический комплекс, который позволит сделать процедуру более прозрачной. В частности, для подтверждения личности граждан будут использоваться биометрические данные. Соответствующие базы будут готовы до конца года. Однако уже сейчас дистанционный формат доказал свою востребованность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"