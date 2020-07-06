ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На выборах в Госдуму планируют использовать онлайн-голосование

14:52
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Инициативу обсудили на круглом столе "Электронное голосование - шаг в будущее"

Электронное голосование будет использоваться на выборах депутатов в Госдуму в 2021-м году. Об этом заявили в ходе круглого стола, посвященного итогам Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, передает "ТВ Центр".

Специалисты разрабатывают программно-технический комплекс, который позволит сделать процедуру более прозрачной. В частности, для подтверждения личности граждан будут использоваться биометрические данные. Соответствующие базы будут готовы до конца года. Однако уже сейчас дистанционный формат доказал свою востребованность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Депутаты Госдумы
Депутаты Госдумы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.