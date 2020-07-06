Песков: Россия продолжит помогать Донбассу

Урегулирования проблемы пока не видно

Существенного продвижения в урегулировании ситуации в Донбассе нет. Россия продолжит помогать самопровозглашенным республикам юго-востока Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик, будет продолжать это делать", - сказал Песков журналистам.

Песков также прокомментировал встречу "нормандской четверки", которая прошла на уровне советников. Представитель Кремля подчеркнул, что переговорщикам вновь не удалось продвинуться в этом вопросе – причем не по вине российской стороны.

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