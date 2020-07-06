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Елена Малышева станет бабушкой в третий раз

14:03
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Она летит в США к родным

Телеведущая, врач Елена Малышева сообщила, что этим летом у ее старшего сына родится дочка. Телезвезда летит в США, чтобы навестить родственников. 
У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус

Малышева рассказала, что она полгода не видела внуков. В поездку с собой она взяла чемодан с игрушками. 

"Лечу помогать. Мой сын все время на работе в реанимации. <...> Всю вспышку сын проработал в коронавирусной реанимации, не заболел, и сейчас их госпиталь возвращается к кардиологии. Все это время дома сына ждали его прекрасная беременная жена и двое маленьких сыновей", - написала Малышева в Instagram. 

По ее словам, прошедший телевизионный сезон был самым странным в ее жизни. Она снималась сразу в трех программах, причем съемки проходили без зрителей из-за пандемии COVID-19.

Отметим, что у Малышевой двое сыновей. Старший пошел по стопам матери, а младший стал юристом.

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