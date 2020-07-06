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Роспотребнадзор предупредил об опасности грибов

14:12
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Такая еда не рекомендуется детям

Детям до 14 лет не рекомендуется есть грибы. В их организме недостаточно ферментов, чтобы переварить такую тяжелую пищу, предупредили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что случаи отравления грибами детей особенно часты. Это связано также и с тем, что ребята иногда едят лесную добычу в сыром виде.
Грибы оказались полезными в борьбе с раком и диабетом

"Ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1 тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами. Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Взрослым также надо строго соблюдать правила сбора и приготовления грибов. Собирать их следует только вдали от дорог и населенных пунктов, в экологически чистых районах. Срезать грибы лучше с целой ножкой, складывать не в пакеты, а в плетеные корзины - так они дольше останутся свежими. Поскольку это добыча скоропортящаяся, готовить их лучше в тот же день.

В Роспотребнадзоре подчеркнули: только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный - безусловно съедобные грибы. Их можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания. Все остальные   обязательно надо отварить.

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