Путин: пока не ясно, когда Европа откроет свои границы для россиян

Президент встретился с главой "Аэрофлота"

Владимир Путин провёл в понедельник в Кремле рабочую встречу с главой компании "Аэрофлот" Виталием Савельевым. Обсуждали проблемы в авиационной отрасли, передает "ТВ Центр".

Она, по словам президента, относится к наиболее пострадавшим от пандемии. Савельев сообщил - в апреле перевозки упали на 95 процентов, но ситуация улучшается. Выполняются обязательства по так называемым "плоским тарифам", которые не меняются в течение года. На борту всегда в наличии маски и перчатки, но шахматной рассадки не будет, отметил глава "Аэрофлота", пообещав тем не менее сохранить безопасность перелётов.

Путин: Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже "на земле", не летают. Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков. В этой связи, конечно, весьма актуальными являются ваши оценки – в каком состоянии сейчас находится отрасль, и как вы видите выход из этой ситуации?

Савельев: Мы предполагаем, что сможем восстановиться на 50 процентов, то есть около 30 миллионов пассажиров мы сможем перевезти в этом году. Мы договорились с Роспотребнадзором, мы убедили, в мире это общепризнано: самолёт является герметичной капсулой, и на всех самолётах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99–97 – это примерно уровень операционных. Воздух меняется каждые три-пять минут. То есть формально на борту заболеть очень сложно. Это показывает и статистика обслуживающего персонала.

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