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"Играть будет": стало известно о судьбе пронзенного молнией футболиста

14:39
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Юноша еще находится в коме

Гендиректор футбольного клуба "Знамя Труда" Игорь Майоров сообщил о состоянии 16-летнего вратаря Антона Заборовского, которого ввели в искусственную кому после удара молнии. 
В Подмосковье молния попала в футболиста во время тренировки

Молодой человек сейчас лежит в реанимации в Люберцах. 

"Я связывался с его отцом: глаза его реагируют, на команды отвечает, динамика восстановления положительная, играть будет. Как ему сделают МРТ, ЭКГ, будем смотреть", - цитирует Заборовского ТАСС.

По словам гендиректора клуба, спортсмена ввели в кому, чтобы "его мозги отдыхали, насыщались кислородом". 

Напомним, молния ударила в Заборовского, когда тот бил по мячу на тренировке в Орехово-Борисове. В Сети опубликовали видео инцидента.

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