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Монету в честь Элтона Джона оценили в 85 тысяч долларов

14:44
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Кавалер ордена Британской империи продал более 300 миллионов пластинок

Памятные монеты в честь музыканта Элтона Джона выпустит британский Королевский монетный двор. В заявлении двора отмечается, что монеты - из серебра, золота и недрагоценных металлов. На них изображены знаменитые очки Элтона Джона в виде музыкальной ноты, соломенная шляпа и бабочка.
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"В 2020 году Королевский монетный двор чествует многих из самых важных артистов страны - личностей и групп, которые помогли сформировать любовь к музыке. Ни одна коллекция не имела бы смысла без включения Элтона Джона, суперзвезды, восхищающей фанатов более полувека", - говорится в заявлении Королевского монетного двора.

Сэр Элтон Джон - кавалер ордена Британской империи. За свою 50-летнюю карьеру музыкант продал более 300 миллионов пластинок. 52 сингла певца входили в британский топ-40.

Сообщается, что аукционная стоимость одной из золотых монет номиналом 1000 фунтов стерлингов составит около 68 тысяч фунтов – то есть, 84 961 долларов. Самую недорогую монету номиналом 5 фунтов можно приобрести за 16 долларов.

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