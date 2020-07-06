Воспаленные лимфоузлы и жар: названы симптомы бубонной чумы

Эпидемии не будет

В Роспотребнадзоре оценили вероятность распространения бубонной чумы в России.

Опасности распространения на данный момент нет, но возможны единичные случаи заражения, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

"Чума - это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться <...> врачи знают, как работать с чумой", - сообщил он РИА Новости.

Малеев отметил, что в первую очередь болезнь поражает ноги, так как блоха не может прыгнуть высоко и цепляется за нижние части тела. Первый и очевидный симптом бубонной чумы – воспаленные лимфоузлы и покрасневшая вокруг них кожа. У человека повышается температура, ему становится тяжело ходить.

"У ослабленных людей чума может становится септической. Так, из бубона прорывается в кровь бактерия и вызывает системное воспаление всего организма – сепсис", - рассказал эксперт ТК "Звезда".

Ранее стало известно, что в Китае и Монголии выявлены пациенты с бубонной чумой. Это особо опасное заболевание, передаваемое блохами, паразитирующими на животных. Человек обычно умирает спустя сутки после заражения при отсутствии медицинской помощи.

Возможно осложнение бубонной чумы пневмонией, что приводит к развитию легочной формы заболевания и возможности дальнейшего распространения инфекции воздушно-капельным путём от человека к человеку.

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