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Художник Сергей Заграевский умер в возрасте 55 лет

15:13
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Он был завсегдатаем ток-шоу

Художник, писатель, историк архитектуры Сергей Заграевский скончался в ночь на 6 июля. 
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В Профессиональном союзе художников России, который возглавлял Заграевский, рассказали, что он умер в окружении родных. Дату и место прощания с художником назовут позднее, передает РИА Новости

По данным kp.ru, причиной смерти Заграевского стала сердечно-сосудистая недостаточность. Его тело обнаружила супруга. 

Сергей Заграевский часто посещал ток-шоу. В частности, он рассказывал об актере Сергее Жигунове. Они были соседями по даче в Подмосковье. Недавно Жигунов заявил, что всегда старался держаться от Заграевского подальше, поскольку о том ходили нелицеприятные слухи. По словам актера, они почти не знали друг друга, а все, что художник рассказывал журналистам о его личной жизни, не соответствует действительности.

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