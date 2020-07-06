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"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве

15:15
  • понедельник
  • 06 июля 2020

В столице - аномальная жара

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве.  Это означает, что существует вероятность стихийных бедствий и ущерба, пояснили в Гидрометцентре России.
В Москве из-за ливней объявлен оранжевый уровень опасности

В столичном регионе 6 и 7 июля ожидается очень жаркая погода. По данным синоптиков, температура воздуха может подняться до 33 градусов. Объявленное метеослужбой предупреждение, по данным синоптиков, действует до 16:00 понедельника, а также с 11:00 до 16:00 вторника.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что на этой неделе ожидается резкое похолодание. Небо закроют тучи, температура упадет сразу на 7-8 градусов. Изменение погоды метеорологи прогнозируют с четверга.

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