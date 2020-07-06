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Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с чумой в приграничных районах

15:34
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Ведомство принимает меры по снижению рисков завоза инфекции

Роспотребнадзор контролирует ситуацию на граничащих с Россией территориях, где зафиксированы вспышки чумы. В ведомстве отметили, что в соседствующих с Монголией и Китаем районах существуют природные очаги чумы. За ними постоянно наблюдают профильные учреждения.
Бубонная чума выявлена в двух странах Азии

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в этих очагах постоянно идет мониторинг, периодически проводится иммунизация населения, дератизация и дезинсекция. Кроме того, ведомство при поддержке правительства с 2016 года реализует программу взаимодействия с соседними странами в целях снижения риска завоза чумы из трансграничных очагов.

"Роспотребнадзором в постоянном режиме ведется работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах. Ситуация по чуме и другим опасным для человека инфекционным болезням на трансграничных территориях находится на контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось ранее, китайские власти объявили режим повышенной эпидемиологической опасности в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Причина -  угроза локальных вспышек чумы. В больницу поступил пациент с симптомами, которые обычно наблюдаются у заболевших бубонной чумой.

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