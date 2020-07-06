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Россия поможет Конго в борьбе с коронавирусом

15:55
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Путин и Сассу-Нгессо обсудили двусторонние договоренности

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
Путин: поправки в Конституцию вступают в силу по воле народа

Российская сторона поможет африканской республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявил Путин. Сассу-Нгессо поздравил российского лидера с итогами общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Кроме того, президенты обсудили ситуацию в Ливии и российско-конголезские договоренности, достигнутые в ходе переговоров в Москве в мае 2019 года, говорится в сообщении Кремля.

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