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"Ненавижу тебя и твоих выродков": раскрыта переписка аспирантки Ещенко и историка Соколова

16:25
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Слова девушки довели доцента "до безумия"

Суд обнародовал переписку убитой аспирантки Анастасии Ещенко и историка Олега Соколова.
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В ходе заседания были изучены два телефона, два ноутбука и системный блок, зачитаны сообщения, которые Ещенко отправляла Соколову. Из них следует, что отношения испортились еще в июле 2019 года. Девушка ревновала возлюбленного к детям и его жене, желала ученому смерти и всячески оскорбляла его.

"Ненавижу тебя и все твое уродливое и тупое семейство, ненавижу <…> Я еду другим поездом, чтобы тебя не видеть <…> Ненавижу тебя чертов ублюдок и твоих выродков, ты мразь, врун и предатель <…> Своей жене ты всегда сразу отвечал, а при ней со мной не разговариваешь, тварь", - зачитали на заседании.

Из переписки следует, что на все эмоциональные сообщения Ещенко Соколов отвечал сдержанно и без ругательств. На заседании подсудимый заявил, что сложившаяся ситуация в доме "довела его до безумия".

В свою очередь адвокат потерпевшей стороны заявила, что не отрицает резкие высказывания Анастасии в адрес Соколова, но историк мог что-то удалить из переписки и вырвать из контекста, передает "Интерфакс".  

Ранее в Сети появилось видео ссоры Ещенко и Соколова за 1,5 часа до трагедии. На кадрах Ещенко в слезах кричит, что больше не любит Соколова и просит выпустить ее из квартиры.

63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко 7 ноября 2019 года.  После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги. Доцент во всем сознался, отметив, что девушка один момент превратилась в "чудовище из сказки".

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