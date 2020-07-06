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"Стрижи" вернулись: РЖД восстанавливает движение скоростных поездов

15:55
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Возобновляется курсирование всех составов в Нижний Новгород

Компания РЖД восстанавливает движение скоростных поездов на линии Москва - Нижний Новгород. Ранее "Стрижи" отменяли из-за ситуации с коронавирусом, они вернутся на маршрут с 15 июля, сообщили в Российских железных дорогах.
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"В связи с постепенным снятием ограничений и для удовлетворения спроса пассажиров на поездки АО "ФПК" возобновляет курсирование всех поездов "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом", - сказано в сообщении компании.

Во время введенных из-за коронавируса ограничений движение большинства "Стрижей" временно приостанавливалось. В графике остались только поезда № 704 и № 705. По мере снятия ограничений ситуация менялась, уже с 3 июля на маршрут вернулись три пары поездов, передает РИА Новости.

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