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Депутат МГД Мельникова отметила значение развития социальной инфраструктуры ТиНАО

15:56
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Это создает равные условия для всех семей Москвы

Развитие социальной инфраструктуры в ТиНАО позволяет создать равные условия для всех семей Москвы. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

"Очень важно, что в генплане заложен принцип опережающего развития инфраструктуры: жилье строится одновременно или после создания необходимых транспортных и инженерных коммуникаций, и, главное, социальных объектов. Только так можно добиться полноценного развития присоединенных территорий, которые раньше были на периферии внимания", - сказала она агентству "Москва".

По словам Мельниковой, принимая решение о переезде в "новую" Москву, люди должны понимать, что они получают не только квадратные метры, но возможность создать семью, завести детей и знать, что в будущем они смогут пойти в сад и школу.

"В ближайшие три года на 8 млн кв. м жилья построят еще 3 млн "квадратов" нежилых площадей. Это и социальные объекты, и коммерческая недвижимость. А значит - рабочие места. В краткосрочной перспективе это даст до 80 тысяч рабочих мест", - сказала депутат.

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