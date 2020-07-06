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Депутат Мосгордумы Герасимов отметил необходимость патриотического воспитания молодежи

16:35
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Это необходимо и важно

Представители общероссийских федераций боевых искусств предложили включить спортивно-патриотическое направление в работу физкультурно-спортивных организаций России. Об этом сообщил депутат Московской городской Думы Евгений Герасимов.

По его словам, авторами инициативы стали Федерация служебного единоборства России, Российская ассоциация каратэ Шотокан, Союз киокушинкай России, Международная общественная детско-юношеская организация содействия военно-спортивному и патриотическому воспитанию "Ассоциация Витязей".

"Конечно, главная цель спортивных организаций – воспитание чемпионов, но мировоззренческие вопросы имеют не менее важную роль в воспитании", - сказал Герасимов в интервью "Аргументам и фактам".

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