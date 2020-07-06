Путин выразил соболезнования лидерам Японии и Китая в связи с наводнением

В регионе льют проливные дожди

Президент России Владимир Путин направил телеграммы премьер-министру Японии Синдзо Абэ и председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений в регионе.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее и полное выздоровление всех пострадавших", - заявил Путин.

Кроме того, российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, говорится в сообщении Кремля.

По последним данным, в Японии из-за ливневых дождей погибли как минимум 50 человек. В двух префектурах – Кагосима и Кумамото – произошли наводнения и оползни. В Китае с начала сезона наводнений погиб 121 человек.

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