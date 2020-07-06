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Серебренников не стал обжаловать приговор из-за усталости и депрессии

17:15
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Режиссера вымотали судебные тяжбы

Режиссер Кирилл Серебренников решил не подавать апелляционную жалобу на приговор, так как устал от судебных тяжб.
Кремль отреагировал на обвинительный приговор Серебренникову

Об этом ТАСС заявил его адвокат Дмитрий Харитонов. Режиссера вымотали заседания, он, по словам защиты, устал, доказывать свою невиновность.

"Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб", - отметил он.

Так как срок подачи жалобы истекает 6 июля, приговор в отношении Серебренникова вступает в силу во вторник, 7 июля, напоминает агентство.

Основатель "Седьмой студии" Кирилл Серебренников 26 июня был приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тысяч рублей. В приговоре суда указано, что режиссер создал преступную группу и "осуществлял общее руководство, а также принял меры по сокрытию хищений". Бюджетные средства обналичивались по фиктивным договорам с фирмами, которые в действительности не работали.

Сам Серебренников ранее называл обвинение нелепым. Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре, подвергая сомнению результаты проведенных следствием экспертиз.

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