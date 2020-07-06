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Путин по телефону поздравил Назарбаева с юбилеем

18:00
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Бывшему президенту Казахстана исполнилось 80 лет

Владимир Путин провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым. Российский лидер поздравил первого президента Республики Казахстан с 80‑летием, пожелал ему доброго здоровья и неиссякаемой энергии.

Владимир Путин подчеркнул, что в России Назарбаев пользуется большим уважением, в том числе за неоценимый вклад в развитие дружественных российско‑казахстанских отношений. В ходе разговора была также обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил Россию за существенную помощь его стране борьбе с инфекцией.

 

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