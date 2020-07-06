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Комиссия Совфеда представит доклад о вмешательстве в дела России

18:09
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Это произойдет 15 июля

В Совете Федерации 15 июля будет представлен доклад о попытках вмешательства извне в процесс голосования по поправкам к Конституции России. Об этом сообщил глава комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета Андрей Климов.

По его словам, мониторинговая группа по выявлению признаков внешнего вмешательства в конституционный процесс была создана с начала работы над поправками к основному закону. И сразу же после оглашения президентом идеи поправок к Конституции в Послании Федеральному Собранию 15 января наши зарубежные оппоненты, в первую очередь, в Вашингтоне, приступили к масштабной агрессивной кампании по дискредитации как предлагаемых изменений, так и способа их принятия с участием всех россиян.

"Нами своевременно была создана группа по мониторингу данных о признаках вмешательства в сугубо внутренние дела России. Причем как непосредственно из-за рубежа, так и посредством тех, на кого внутри России наши иностранные оппоненты сделали свою ставку в виде деструктивной деятельности антироссийской направленности. С помощью последних, в частности, фабриковались и распространялись разнообразные лживые сведения, так называемые фейки, проводились явные провокации в виде дискредитации общероссийского голосования, велось подстрекательство к нарушению избирательного законодательства и общественного порядка. Проводилась работа по вовлечению в процесс  дискредитации конституционных преобразований зарубежных международных организаций", - сказал Климов.

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