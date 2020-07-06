"Нужно отвлечь население": воинственным заявлениям Киева дали объяснение

Украина готовится к войне с Россией

На Украине вновь звучат заявления о подготовке к войне с Россией. Командующий военно-морскими силами сообщил, что боевые якобы действия могут начаться из-за попытки Москвы восстановить водоснабжение Крыма днепровской водой. Попутно главком намерен вернуть полуостров Украине, используя крылатые ракеты местного производства. Воинственные высказывания сделал и президент Зеленский.

Демонстрацию военно-морской мощи Украины, приуроченной ко дню ВМС, даже постеснялись именовать парадом. Потому как единственный боевой корабль, фрегат "Гетман Сагайдачный", был зафрахтован под президента и в смотре не участвовал. А проход нескольких сторожевых катеров, за которым Зеленский наблюдал через бинокль, выглядел совсем немасштабно. Да и мощью тут никакой не пахло, что украинский лидер, разумеется, пообещал исправить.

"Я сделаю все, чтобы украинский флот стал гордостью Украины. Чтобы мы были морскою державой. Не в далеких мечтах, а в ближайшем будущем", - пообещал Зеленский.

Вот только когда оно настанет, Зеленский не уточнил. Как и то, откуда нищая Украина возьмёт деньги на постройку новых боевых кораблей. Да это и не требовалось. Главное было пустить в глаза пыль. Наобещать с три короба в стиле Порошенко. И в его же стиле высказаться по Крыму, как будто бы Зеленский действительно рассчитывает его вернуть.

"Мы украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - говорит украинский президент.

Вот тебе и ещё один президент-миротворец, который готов был бы развязать в Крыму бойню, лишь бы помешать жителям полуострова сделать свой осознанный выбор и стать частью России. Перед выборами Зеленский такого себе не позволял. Но чуть больше, чем за год всё вернулось на круги своя. Вновь милитаристская риторика. Вновь заявления о полномасштабной войне с Россией, к которой Украина якобы готовится.

"Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Всё рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - пригрозил командующий ВМС Украины Алексей Неижапа.

В следующем году Киев пообещал развернуть три дивизиона крылатых ракет "Нептун" на побережье Азовского и Черного моря. Они уже прошли успешные испытания и представляют собой модификацию советской ракеты Х-35. За счёт новой системы управления дальность её полета была увеличена, чем очень гордилась предыдущая украинская власть.

"Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли России любого класса не только в Чёрном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия", - говорил украинский политик Александр Турчинов.

Это, правда, вряд ли. Мост надежно защищен, как и сам полуостров, говорят военные. Тем более от советских ракет, которые, несмотря на проведенную модернизацию, являются устаревшими. То есть Киев потратил деньги впустую. А мог бы потратить их на развитие страны, которая живёт в кредит. Причем старые займы гасятся новыми. И так по кругу, который Зеленский разорвать не в силах, в связи с чем над Украиной вновь нависла угроза банкротства.

"Власти необходимо переключать внимание населения на другие проблемы. И таким образом мы можем говорить и прогнозировать, что до нового года украинская власть будет очень много создавать подобных информационных поводов. Их развивать для того, чтобы население меньше обращало внимание на то, что происходит в государстве", - говорит директор НИИ миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

И людей, вероятно, вновь будут накручивать, пугая конфликтом с Россией, говорят эксперты. Отсюда возможны и новые провокации в том же Крыму и на Донбассе. Война ведь, как известно, всё спишет. Особенно коррупцию и крах экономики. В этой логике действовал Порошенко. Дело его продолжает и Зеленский, который, по всей видимости, как и его предшественник, скоро примерит камуфляж.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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