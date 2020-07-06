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Борис Джонсон подстригся и сходил в паб в день снятия COVID-ограничений

17:59
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Как истинный англичанин

Премьер Великобритании Борис Джонсон подстригся и посетил паб в минувшие выходные после снятия коронавирусных ограничений в стране.

Как сообщает официальный представитель канцелярии правительства, сначала глава кабмина освежил прическу, а после зашел выпить в паб, расположенный неподалеку от загородной резиденции "Чекерс".

Три месяца назад Джонсон переболел коронавирусом. 27 марта глава правительства самоизолировался на Даунинг-стрит и продолжил руководить работой своих подчиненных. 5 апреля по совету лечащего врача Джонсона отправили в больницу, поскольку симптомы коронавируса за 10 дней так и не ушли.

Спустя два дня состояние Джонсона резко ухудшилось. Премьер-министра поместили в отделение интенсивной терапии. 9 апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату, а 12 апреля выписали.

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