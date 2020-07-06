Британия ввела персональные санкции против главы СКР Бастрыкина

В список попали еще более 20 россиян

Лондон объявил о введении персональных санкций против лиц, связанных с "делом Магнитского".

Всего в "черный список" вошли 25 россиян, в том числе председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Великобритания считает их виновными в нарушении прав человека, заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Ранее издание Financial Times сообщило, что МИД Великобритании может объявить о введении персональных санкций против граждан России, которые, по мнению Британии, причастны, к смерти Сергея Магнитского в 2009 году.

Впервые "Закон Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он был назван в честь скончавшегося в московском СИЗО "Матросская тишина" юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Изначально закон был направлен на тех, кого подозревали в смерти Магнитского – им запретили посещать США и заморозили их американские активы. Затем закон стали применять к тем, кто ответственен за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

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