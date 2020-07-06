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Замминистра науки арестовали за аферу на 50 миллионов рублей

18:51
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Марина Лукашевич останется под стражей до 16 августа

Тверской суд Москвы арестовал замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич по делу о мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей.

Она пробудет под стражей до 16 августа. Защита просила отпустить Лукашевич под залог, пишет ТАСС.

Лукашевич вменяется особо крупное мошенничество, свою вину она не признает.

О задержании Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова стало известно 3 июля. Уголовное дело связано с хищением бюджетных средств при реализации контрактов с Минобранауки в 2016 году. Сумма ущерба по делу превышает 50 миллионов рублей. Потерпевшим по делу признано министерство просвещения.

Минобрнауки и Минпросвещения до мая 2018 были одним ведомством - министерством образования и науки.

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