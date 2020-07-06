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Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции

19:11
  • понедельник
  • 06 июля 2020

Актер ответит и за смерть курьера, и за пьяную езду

Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.
Произошла утечка данных из дела о смертельном ДТП с Ефремовым

Артист виновен по статье "Нарушение ПДД, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека" (пункт "а" части 4 статьи 264 УК России). За данное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

"Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции, все идет по плану. Скоро будет суд", - сообщил ТАСС адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. По данным СМИ, у Захарова остались взрослые сыновья, внучка и крестник.

Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Артист извинился перед родственниками погибшего и предложил им финансовую помощь, однако те пока не готовы ее принять.

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