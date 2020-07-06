Москва ответит Британии на санкции против Бастрыкина

Лондон загоняет отношения в угол

Британии грозят ответные меры из-за санкций против главы СКР Александра Бастрыкина и еще 24 россиян. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах. По его словам, ответные санкции неизбежны.

"Они загоняют двусторонние отношения во все более глубокий кризис. Они осознанно делают этот выбор, по каким-то причинам он им кажется правильным. Но они глубоко ошибаются. То, чего они хотят добиться от нас, они не получат, а выправлять отношения станет еще сложнее", - подчеркнул источник агентства "Интерфакс".

Ранее в понедельник МИД Великобритании объявил о введении санкций против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и еще 24 россиян. Лондон обвиняет их в нарушении прав человек в связи с "делом Магнитского". Включенным в список россиянам запрещены поездки в королевство, а их активы заморожены.

Большинство из участников списка уже находятся в санкционных "списках Магнитского" разных стран.

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