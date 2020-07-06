Пострадавшая при пожаре в "Хромой лошади" умерла спустя 11 лет пребывания в больнице

С 2009 года женщина отчаянно боролась за жизнь

Пострадавшая в результате пожара в клубе "Хромая лошадь" в Перми Ирина Пекарская умерла спустя почти 11 лет после ЧП.

Женщина в последнее время находилась в больнице в паллиативном отделении, сообщили ТАСС в Минздраве региона. Пекарская во время пожара надышалась угарным газом и получила необратимые поражения мозга. Некоторое время после трагедии она находилась в коме, затем проходила лечение в России и за рубежом.

"Отмучилась моя девочка, 11 лет пролежала. <…> Меня утром чуть паралич не ударил, когда я узнала о смерти Ирины <…> Я запомню ее такой, какой она была — живой", - сообщила мать Ирины, отметив, что не сможет проститься с дочерью из-за первой группы инвалидности.

Похороны Ирины Пекарской состоятся в среду, 8 июля, в Березниках. У погибшей осталось двое детей 13 и 11 лет. Их опекуном стал брат погибшей.

Пожар в клубе "Хромая лошадь" произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни 156 человек, 6 июля 2020 года этот список стал на одного погибшего больше. Десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность.

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