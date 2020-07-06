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Сообщения о падении самолета в Нижегородской области не подтвердились

19:53
  • понедельник
  • 06 июля 2020

На самом деле взрыв произошел на газопроводе

В Приволжской транспортной прокуратуре опровергли сообщения о падении близ Дзержинска легкомоторного самолета. Ранее один из местных жителей заявил, что на Игумновском шоссе упал Ан-2. На видео с места ЧП, появившихся в Сети, были видны клубы черного дома.

"Информация о жёсткой посадке воздушного судна не подтвердилась. Прокурорская проверка транспортной прокуратуры окончена", - говорится в сообщении ведомства.

По уточненным данным, принятый за падение самолета взрыв произошел на газопроводе. Об этом сообщает kp.ru.

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