Беременная вторым Маркл заподозрила принца Гарри в измене с известной певицей

Жизнь Сассексов никак не уладится в США

Меган Маркл заподозрила своего супруга принца Гарри в измене и устроила сцену ревности.

Когда герцоги Сассекские переехали в Лос-Анджелес, их соседкой стала певица Адель, с которой Гарри неоднократно встречался в Лондоне. В США он решил возобновить дружеские отношения с артисткой и стал часто захаживать к ней в гости, но без жены.

Все это происходит на фоне слухов о второй беременности Меган Маркл. Источники светского издания Life&Style сообщили, что 38-летняя Меган рассказала королевской семье о своем интересном положении на дне рождении Арчи - 6 мая 2020 года.

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