Депутат Козлов: Минстрой России скорректирует правило об открытии продухов в домах

Это спасет жизни тысячи кошек

Минстрой России изменит спорный пункт постановления по содержанию многоквартирных домов, в соответствии с которым все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны были закрыть сетками. Об этом рассказал депутат Московской городской думы Александр Козлов. Изменения этого положения он начал больше пяти лет назад.

По словам Козлова, открытые продухи уберегут от мучительной смерти тысячи кошек, которые живут в подвалах московских домов. Если грызуны могут найти другие способы проникнуть в дом, то для кошек – это единственный способ.

"Несколько последних лет такая дискуссия продолжается, и экспертным сообществом, и зоозащитным сообществом, и органами власти. Наконец-то договорились о том, что один продух должен сохраняться. Это позволит кошек, как неотъемлемый элемент экокультуры, сохранить. И тем самым обезопасить жителей от вредных грызунов", - сказал депутат в интервью "Аргументам и фактам".

Он рассказал, что над подвальными продухами в некоторых домах появились специальные наклейки, обозначающие места входа и выхода котов. Это нужно, чтобы коммунальщики случайно не заварили их.

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